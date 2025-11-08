Международный фестиваль «Дягилев. P.S.», выставка к юбилею Светланы Крючковой, музыкальный проект «Рояль для Курёхина» и премьера спектакля «Рапунцель»

07 ноября, пятница, 10:00

Яркие события в культурной афише Санкт-Петербурга.

XVI Международный фестиваль "Дягилев. P.S." открывает балетный вечер "Сати / Весна священная" Театра танца Си Син из Китая.

В Театральной библиотеке готовится к открытию выставка, посвященная народной артистке Светлане Крючковой.

В Центре имени Сергея Курёхина пианист Ярослав Коваленко повторит импровизационное выступление музыканта 1991-го года в британском центре искусств "Давкот".

Истории красавицы, запертой в башне, посвящён новый спектакль "Рапунцель" Большого театра кукол.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург