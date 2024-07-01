Туристический сезон на Ладожских шхерах

01 июля, понедельник, 11:01

Национальный парк «Ладожские шхеры» объединяет более трёхсот островов Ладоги и береговую полосу озера с многочисленными заливами и проливами. Его общая площадь – 122 тысячи гектаров, половина из них – это акватория.

Живописнейшие места каждый год привлекают тысячи туристов. Но сейчас эта территория имеет статус национального парка, а значит, гостям нужно знать правила пребывания здесь. О заповедных местах и интересных островах рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.