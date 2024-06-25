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Санкт-Петербург
11:35 25 июня 2024, вторник
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25 июня, вторник, 10:48

Северный полюс Ладоги: туристические маршруты ближней Карелии

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Туристический бренд «Северный полюс Ладоги» начал использоваться только недавно. Красивое название соответствует географическим фактам: залив Кирьявалахти – действительно самая северная точка озера.

В переводе с карельского Кирьявалахти означает "пестрый залив". Когда-то здесь был древний вулкан, сейчас об этом напоминают живописные скалы и выходы горных пород. И отсюда начинается новая экотропа "Каменная Карелия".

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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