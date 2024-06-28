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28 июня, пятница, 10:14

Красота каменной Карелии. Об истории горного дела Северного Приладожья

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На месторождении в окрестностях Питкяранты ещё в XVI веке добывали гранат. Теперь оно стало частью нового туристического маршрута, посвящённого камням Карелии, ведь в этих краях можно найти не только гранаты, но и разные виды гранита, минералов и просто живописные скалы.

Почувствовать себя геологом, поработать молотком и зубилом и своими руками добыть драгоценные камни – сейчас это популярный туристический аттракцион. Такой артефакт куда интереснее, чем обычный сувенир на память о поездке.

О камнях и минералах северного побережья Ладоги рассказываем в нашем репортаже.

 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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