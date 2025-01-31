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31 января, пятница, 09:55

Театральные премьеры «Ретро», «Сказ-Карабас» и «Мой дедушка был вишней», выставки Петра Гамаюнова и «Традиции встречи Нового года в Китае»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Театре имени Ленсовета подготовили премьеру спектакля "Ретро" в постановке Юрия Цуркану.

В Государственном музее истории религии открылась выставка, на которой можно узнать о традициях празднования Нового года в Китае.

В театре "Мастерская" поставили семейный музыкальный спектакль "Мой дедушка был вишней" - песни написали Марина Ланда и Сергей Васильев.

В центре "Россия – моя история" открылась персональная выставка художника Петра Гамаюнова, посвящённая Байкалу.

В Театре эстрады имени Аркадия Райкина подготовили сказочную премьеру "Сказ-Карабас" в постановке Юрия Гальцева.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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