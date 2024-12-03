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03 декабря, вторник, 10:30

Путешествие в Санкт-Петербург в любое время года: достопримечательности по-новому

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Холодный воздух, пронизывающий ветер, внезапный дождь – это не только характеристики типичной петербургской погоды, но и названия элементов, из которых можно собрать свой парфюмерный образ города. Запахи теперь стали частью проекта «Новая туристская география».

Этот проект позволяет по-другому взглянуть на классические достопримечательности. Об опыте Санкт-Петербурга в создании квестов и живых экскурсий по туристическим объектам рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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