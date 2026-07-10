Первый канал
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10 июля, пятница, 11:00

Джазовый фестиваль «Бродский Драйв», выставка корейского художника Хвана Сонтхэ, «Псковитянка» на «Опере – всем» и пушкинский Петербург в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Все выходные сад Фонтанного дома будет окутан джазовыми мелодиями – здесь пройдёт традиционный летний фестиваль "Бродский Драйв".

В музее современного искусства Эрарта открылась выставка "Хван Сонтхэ. В доме моём светло" - корейский художник особым образом работает со светом.

Фестиваль "Опера – всем" проводит последние репетиции спектакля-открытия "Псковитянка", её покажут в воскресенье на Соборной площади Петропавловской крепости.

В Музее-усадьбе Г.Р. Державина открылась выставка "Между небом и Невой", посвящённая образу Петербурга времён А.С. Пушкина.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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