Джазовый фестиваль «Бродский Драйв», выставка корейского художника Хвана Сонтхэ, «Псковитянка» на «Опере – всем» и пушкинский Петербург в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

10 июля, пятница, 11:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Все выходные сад Фонтанного дома будет окутан джазовыми мелодиями – здесь пройдёт традиционный летний фестиваль "Бродский Драйв".

В музее современного искусства Эрарта открылась выставка "Хван Сонтхэ. В доме моём светло" - корейский художник особым образом работает со светом.

Фестиваль "Опера – всем" проводит последние репетиции спектакля-открытия "Псковитянка", её покажут в воскресенье на Соборной площади Петропавловской крепости.

В Музее-усадьбе Г.Р. Державина открылась выставка "Между небом и Невой", посвящённая образу Петербурга времён А.С. Пушкина.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург