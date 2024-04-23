Путешествие по разным странам и танцевальным стилям: гала-концерт фестиваля «Dance Open»

23 апреля, вторник, 12:13

Аргентинское танго в исполнении знаменитого коллектива из Буэнос-Айреса, древнекитайские идеи о построении мира, рассказанные языком танца, – «Dance Open» традиционно предлагает зрителям яркие балетные спектакли из разных стран.

В дни проведения фестиваля сцена Александринского театра становится центром балетного притяжения. Здесь выступают самые виртуозные танцовщики планеты – среди зарубежных гостей в этом году труппы из Китая, Аргентины, Колумбии и Африки. Гала-концерт посмотрела и наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург