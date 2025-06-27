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27 июня, пятница, 10:00

Премьера «Утиной охоты», масштабная выставка авангарда, опера «Пиковая дама», «Тараканище» для детей и взрослых и праздник «Алые паруса»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В БДТ представят премьеру спектакля "Утиная охота" режиссёра Антона Фёдорова по пьесе Александра Вампилова.

В Русском музее открылась масштабная выставка "Наш авангард" - в 20 залах корпуса Бенуа.

Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина подготовил премьеру оперы "Пиковая дама" и покажет её на сцене Эрмитажного театра.

В Большом театре кукол поставили спектакль по сказке К.И. Чуковского "Тараканище".

В субботу всех выпускников и гостей города ждёт праздник - неповторимое шоу "Алые паруса".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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