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07 февраля, пятница, 11:00

Познание искусства через прикосновение. Инклюзивный проект Эрмитажа

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Скульптура даосского божества Шоу-син в окружении девяти мальчиков, держащих в руках символы благополучия и долголетия, отделена от посетителей Эрмитажа стеклом. А вот его тактильную копию можно и нужно трогать руками.

В Эрмитаже хранится крупнейшая в России коллекция китайского искусства. Она насчитывает несколько десятков тысяч предметов. И теперь соприкоснуться с историей Поднебесной могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. В залах искусства и культуры Китая появились три тактильные копии экспонатов.

Подробнее о них и об инклюзивном проекте Эрмитажа "Искусство в ощущениях" рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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