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22 марта, пятница, 10:45

Открытие театра «Водевиль», выставка передвижников, премьера в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, современные художники в МИСП и концерт группы «Пикник»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В День театра новый Санкт-Петербургский театр "Водевиль" покажет свою первую премьеру.

В Михайловском замке Русского музея можно увидеть рисунки и акварели знаменитых художников-передвижников.

Самую популярную пьесу И.С. Тургенева "Месяц в деревне" поставили в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков три новые выставки современных художников.

Группа "Пикник" выступит с симфоническим оркестром  в БКЗ "Октябрьский".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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