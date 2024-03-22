Открытие театра «Водевиль», выставка передвижников, премьера в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, современные художники в МИСП и концерт группы «Пикник»

22 марта, пятница, 10:45

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В День театра новый Санкт-Петербургский театр "Водевиль" покажет свою первую премьеру.

В Михайловском замке Русского музея можно увидеть рисунки и акварели знаменитых художников-передвижников.

Самую популярную пьесу И.С. Тургенева "Месяц в деревне" поставили в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков три новые выставки современных художников.

Группа "Пикник" выступит с симфоническим оркестром в БКЗ "Октябрьский".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.