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15 марта, пятница, 10:55

Выставка Мстислава Фармаковского в Русском музее, обновлённая «Дорогая Елена Сергеевна» в ТЮЗе, Сергей Параджанов в РОСФОТО, первая премьера пара-театра и 50-летие ВИА «Сябры»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Русском музее подготовили выставку выдающегося хранителя, искусствоведа, художника и археолога Мстислава Фармаковского.

Известный спектакль Александра Иванова "Дорогая Елена Сергеевна" обновлённым возвращается в ТЮЗ.

В РОСФОТО открывается выставка "Рядом с Параджановым", посвящённая 100-летию культового режиссёра.

Санкт-Петербургский пара-театр представляет первую премьеру – спектакль "Паралимпиец" режиссёра Романа Габриа.

В БКЗ "Октябрьский" двумя концертами отметит своё 50-летие легендарный ансамбль "Сябры".

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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