Выставка Мстислава Фармаковского в Русском музее, обновлённая «Дорогая Елена Сергеевна» в ТЮЗе, Сергей Параджанов в РОСФОТО, первая премьера пара-театра и 50-летие ВИА «Сябры»

15 марта, пятница, 10:55

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Русском музее подготовили выставку выдающегося хранителя, искусствоведа, художника и археолога Мстислава Фармаковского.

Известный спектакль Александра Иванова "Дорогая Елена Сергеевна" обновлённым возвращается в ТЮЗ.

В РОСФОТО открывается выставка "Рядом с Параджановым", посвящённая 100-летию культового режиссёра.

Санкт-Петербургский пара-театр представляет первую премьеру – спектакль "Паралимпиец" режиссёра Романа Габриа.

В БКЗ "Октябрьский" двумя концертами отметит своё 50-летие легендарный ансамбль "Сябры".

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.