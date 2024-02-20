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20 февраля, вторник, 11:00

Мода и стиль 80-х. О парикмахерском искусстве в СССР

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Одежда и причёски, популярные в 80-х годах, оставили яркий след в истории моды. Химическая завивка, объёмные начёсы, львиная грива ассоциируются именно с этим временем. А вот методы, которыми достигались эти эффекты, у современных девушек вызвали бы удивление.

Как боролись за красоту советские женщины – об этом рассказывает тематическая выставка в Севкабеле. Бигуди, тушь, опасная бритва и одеколон "Тройной" – эти экспонаты у одних вызывают ностальгию, у других – неподдельный интерес.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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