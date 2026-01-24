Первый канал
23 января, пятница, 10:30

Кинетическое современное искусство, «Петербургские сонеты Вильяма Шекспира», «Жизнь вещей» в фотографиях, снежные работы Петра Гамаюнова и электронная музыка группы «Пикник»

Версия для печати

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Необычные работы венесуэльского художника Хосе Маргулиса можно увидеть в Эрарте на выставке "Объёмы".

В Большом театре кукол – первая премьера года: спектакль "Петербургские сонеты Вильяма Шекспира".

В РОСФОТО открылась выставка "Жизнь вещей", посвящённая предметному миру на фотографиях.

В медиацентре "Культура Петербурга" к Татьянину дню открылась выставка зимних пейзажей художника Петра Гамаюнова.

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в воскресенье выступит группа "Пикник" с необычным концертом электронной музыки – только клавишные и ударные.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

