Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, премьера в «Мастерской», концерт «Мир джаза и кино», звуковые инсталляции и культура Приладожья

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра привезла в Петербург знаковые спектакли.
В театре "Мастерская" поставили спектакль "Стеклянный зверинец" по Теннеси Уильямсу.
Во Дворце Белосельских-Белозерских Государственный академический симфонический оркестр исполнит концерт джазовой киноклассики.
В Доме Радио подготовили проект Лаборатории экспериментального звука.
Удивительные пейзажи Ладожских шхер и народные промыслы Приладожья и Заонежья можно увидеть в Центре книги и графики.
Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.