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16 февраля, пятница, 10:55

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, премьера в «Мастерской», концерт «Мир джаза и кино», звуковые инсталляции и культура Приладожья

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Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра привезла в Петербург знаковые спектакли.

В театре "Мастерская" поставили спектакль "Стеклянный зверинец" по Теннеси Уильямсу.

Во Дворце Белосельских-Белозерских Государственный академический симфонический оркестр исполнит концерт джазовой киноклассики.

В Доме Радио подготовили проект Лаборатории экспериментального звука.

Удивительные пейзажи Ладожских шхер и народные промыслы Приладожья и Заонежья можно увидеть в Центре книги и графики.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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