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20 февраля, вторник, 11:40

Чем живёт современное искусство и какие работы художников нравятся людям?

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Музей современного искусства Эрарта проводит свой главный конкурс года. Важная особенность Премии: в роли жюри выступает не узкий совет специалистов, а зрители, которые могут отдать свой голос за понравившееся произведение.

В этом году в Эрарта-Премии участвует 40 художников. Каждый автор–соискатель представил по одной работе, которые объединены в масштабную выставку. Необычные авторские техники, яркие скульптуры и объекты, новый взгляд на живопись – с работами участников конкурса знакомилась наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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