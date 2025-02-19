Диалог со зрителем. Новая выставка современного искусства «Эрарта Премия»

19 февраля, среда, 09:50

Нет зрителя – нет художника – считают в музее Эрарта, поэтому уже в третий раз собрали на выставке работы современных мастеров, и теперь в течение четырех месяцев посетители музея будут отдавать свои голоса за понравившиеся произведения.

Это работы в разных жанрах и техниках, отражающие то, над чем размышляет современное искусство.

По выставке "Эрарта Премия – 2025" прогулялась наша съёмочная группа. А также заглянула в мастерскую одного необычного художника.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург