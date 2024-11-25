Физик, химик, астроном, поэт и главный бунтарь России. Об обновлённой экспозиции Музея М. В. Ломоносова

25 ноября, понедельник, 09:05

Часто исторические персоны, о которых, казалось бы, известно всё, становятся жертвами этой известности, и их настоящая личность теряется в наслоениях мифов и легенд. Чтобы такая участь не постигла Ломоносова, в Кунсткамере полностью обновили музей, посвящённый великому учёному.

Рассказываем о том, с какого ракурса показывает Михаила Васильевича Ломоносова новая экспозиция Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамеры).

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург