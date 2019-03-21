15:03 21 марта, четверг
RSS В избранное
20 марта, среда, 13:00

Музыкальный Петербург отмечает 175-летие со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова

Версия для печати

Подирижировать знаменитым "Полетом шмеля" Римского-Корсакова можно прямо в Музее-квартире его автора, благодаря мультимедийному комплексу, который появился здесь к 175-летию композитора. В связи с этой датой в городе произойдет еще много интересных событий.

В обновленной после реставрации экспозиции музея-квартиры композитора будет интересно не только меломанам, но и тем, для кого это первое знакомство с музыкой. Мультимедийные комплексы отражают деятельность Римского-Корсакова – как автора 15 опер и 3 симфоний. Можно услышать каждый инструмент его оркестровки по отдельности или примерить на себя способность композитора видеть музыку в цвете. 

Римский-Корсаков – автор первых учебных программ по гармонии и теории композиции, актуальных и в наши дни. За 37 лет преподавания в консерватории он воспитал выдающихся музыкантов, Анатолий Лядов и Максимилиан Штейнберг сами стали профессорами, а любимый частный ученик Глазунов - директором консерватории. В отделе рукописей хранится свыше 300 подлинных писем композитора и 50 рукописных нот.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев причислил труппу театра к ученикам и хранителям традиций Римского-Корсакова. Именно на сцене Мариинки прошли премьеры 7 из 15 опер композитора.  

Консерватория присоединится к фестивалю 30 марта: в концертном зале Мариинского театра прозвучат симфоническая сюита "Шахерезада", фрагменты из опер в исполнении выдающихся выпускников консерватории Владимира Феляуэра, Юлии Сулеймановой и Олеси Петровой.  

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Михаил Шемякин - настоящее воплощение мультикультурализм...
04.05.2018, 13:27

Михаил Шемякин - настоящее воплощение мультикультурализм...

Алексей Васильев: один день из жизни ректора консерватор...
20.12.2017, 11:30

Алексей Васильев: один день из жизни ректора консерватор...

Мариинский театр: один день за кулисами
27.03.2017, 16:22

Мариинский театр: один день за кулисами

Тема недели

Популярное
Вчера, 14:01
Земельный вопрос и многодетные семьи. Как могут обернуться льготы на местах?

Земельный вопрос и многодетные семьи. ...

Какими парадоксами могут обернуться льготы многодетным?
19 марта, 12:09
Освоение Арктики

Освоение Арктики

Арктика - это океан ресурсов, территория возможностей, северный фасад России, а ключом к этой бесценной кладовой был и остаётся Петербург.
14 марта, 12:27
Обзор важных социальных событий недели

Обзор важных социальных событий недели

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72