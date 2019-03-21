Музыкальный Петербург отмечает 175-летие со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова

20 марта, среда, 13:00

Подирижировать знаменитым "Полетом шмеля" Римского-Корсакова можно прямо в Музее-квартире его автора, благодаря мультимедийному комплексу, который появился здесь к 175-летию композитора. В связи с этой датой в городе произойдет еще много интересных событий.

В обновленной после реставрации экспозиции музея-квартиры композитора будет интересно не только меломанам, но и тем, для кого это первое знакомство с музыкой. Мультимедийные комплексы отражают деятельность Римского-Корсакова – как автора 15 опер и 3 симфоний. Можно услышать каждый инструмент его оркестровки по отдельности или примерить на себя способность композитора видеть музыку в цвете.

Римский-Корсаков – автор первых учебных программ по гармонии и теории композиции, актуальных и в наши дни. За 37 лет преподавания в консерватории он воспитал выдающихся музыкантов, Анатолий Лядов и Максимилиан Штейнберг сами стали профессорами, а любимый частный ученик Глазунов - директором консерватории. В отделе рукописей хранится свыше 300 подлинных писем композитора и 50 рукописных нот.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев причислил труппу театра к ученикам и хранителям традиций Римского-Корсакова. Именно на сцене Мариинки прошли премьеры 7 из 15 опер композитора.

Консерватория присоединится к фестивалю 30 марта: в концертном зале Мариинского театра прозвучат симфоническая сюита "Шахерезада", фрагменты из опер в исполнении выдающихся выпускников консерватории Владимира Феляуэра, Юлии Сулеймановой и Олеси Петровой.

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.