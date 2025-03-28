Фестиваль «Культурный мост: Россия – Китай», загадочная графика Виктора Вильнера, Вивальди в исполнении ансамбля старинных инструментов, выставка балетных даров Эрмитажу и концерт Вадима Самойлова

28 марта, пятница, 10:30

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Петербурге начался фестиваль "Культурный мост. Россия – Китай": знакомство с китайскими инструментами, концерты, детские спектакли и даже чайные экскурсии.

Улицы мистического Петербурга можно увидеть на выставке "Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера" в МИСПе.

Концерт "Вивальди в Эрмитаже" пройдет в Большом итальянском просвете музея – Российский ансамбль старинных инструментов исполнит "Времена года" и не только.

В фойе Эрмитажного театра открылась выставка балетных костюмов, подаренных музею в последнее время знаменитыми танцовщиками.

Вадим Самойлов, основатель группы "Агата Кристи", отметит свой 60-летний юбилей двумя концертами на площадке А2.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.