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27 ноября, пятница, 08:17

"В поисках утраченного времени"- театральный сериал БДТ. "Тайны дворцовых интерьеров"- в Петропавловке. "Старик и море"- премьера Балтдома. Звездный состав исполнит оперу "Трубадур" в Мариинском-2.

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Обзор культурных событий Петербурга

Большой драматический театр представляет публике новый экпериментальный проект, который открывается театральным сериалом Дениса Хусниярова "В поисках утраченного времени" по мотивам романа Марселя Пруста.29 ноября на сцене Каменноостровского театра зрители увидят первый спектакль, который должен стать гидом по роману Пруста, а также инструкцией по его дальнейшему восприятию.

В Инженерном доме Петропавловской крепости сегодня открывается уникальная выставка "Тайны дворцовых интерьеров. Секреты реставрации". Экспозиция рассказывает и показывает работу царскосельской янтарной мастерской, которая была создана в 1979 году для воссоздания янтарной комнаты Екатерининского дворца. Янтарная комната была первым проектом мастерской, вслед за которым последовали реставрация интерьера церкви Воскресения Христова, агатовые комнаты Екатерининского дворца и Лионский зал. Помимо реставрационных проектов, на выставке можно увидеть и творческие работы реставраторов, которые заслуживают отдельного внимания. Выставка продлится до 30 марта.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" представляет публике премьеру в рамках проекта "Экспериментальная сцена +. Режиссер Ринат Кияков взял хорошо известное всем произведение Эрнеста Хемингуэя "Старик и море" и постарался сделать его созвучным своему поколению. Премьерные показы пройдут 28 и 29 ноября на малой сцене "Балтийского дома".

В музейно-выставочном комплексе "Россия – моя история" стартовал необычный фестиваль "Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге". Фестиваль приурочен к 45-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и этим островным государством, а также 175-летием со дня рождения Миклухо-Маклая – российского исследователя и этнографа, имя которого увековечено в этой стране. На выставке представлены редкие предметы и фотографии Берега Маклая в Новой Гвинее. А также подробные рассказы о российских экспедициях в эту отдаленную страну, последние из которых состоялись в 2017 и 2019 годах.

В воскресенье вечером в Мариинском-2 разыграются нешуточные страсти: любовь, ненависть, ревность, месть – в опере "Трубадур" Джузеппе Верди. На сцене звездный состав исполнителей: Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Владислав Сулимский и Юсиф Эйвазов. 29 ноября на новой сцене Мариинского театра – вердиевская мелодрама "Трубадур", за дирижерским пультом  маэстро Валерий Гергиев.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 

 

 
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