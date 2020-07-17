"Звезды белых ночей" в Мариинском театре - фестиваль продолжается. Русский музей возобновил прием посетителей. «Бродский DRIVE» в Шереметевском саду. "Герои Невской битвы" в Музее артиллерии.

17 июля, пятница, 10:21

В условиях пока ещё действующих ограничений Мариинский театр продолжает радовать горожан. Фестиваль "Звезды белых ночей" обещает много ярких событий. Помимо онлайн трансляций, продолжатся живые концерты на новой сцене. Для зрителей состоится и первый после карантина оперный спектакль. На первом канале традиционный обзор культурных событий Петербурга.

Мариинский театр одним из первых открыл двери для зрителей. И наконец-то не только для концертов, но для полноценных спектаклей. Сегодня вечером – опера Пуччини "Богема" в постановке Йана Джаджа. Почти 20 лет она шла на исторической сцене, а теперь ее перенесли на новую. Безусловно, артистам нужно не только распеться и собраться после карантина, но и по-новому развести мизансцены. Солисты признаются, что очень соскучились по работе и с нетерпением ждут встречи со зрителем. Свои двери для зрителей открыл и концертный зал Мариинского театра. В предстоящие выходные там музыкальный марафон фестиваля "Звезды белых ночей".

Русский музей возобновляет прием посетителей. Правда, попасть пока можно в Михайловский дворец на основную экспозицию, в Корпус Бенуа и в Летний сад. Электронные билеты уже в продаже, но в ограниченном количестве. Вместе с музеем начала работу и выставка "Память" к 75-летию Победы. Ее должны были открыть в начале мая. Все работы послевоенные. Даже если картина была написала во время войны, на выставке висит ее авторское повторение, сделанное уже после. А основная идея экспозиции – семейная и личная память художников о Великой Отечественной войне. Выставка "Память" проходит в корпусе Бенуа Русского музея и продлиться до конца декабря.

В Шереметевском саду стартует ежегодный летний джазовый фестиваль "Бродский Драйв". Ограничения заметно изменили его формат. Вместо джазовых уикендов в течение полутора месяцев, фестиваль пройдет всего за три дня. А на каждом из восьми концертов будет присутствовать не более ста гостей. Организаторы отмечают, что мастера петербургской сцены вырвутся на волю после долгой самоизоляции и явят публике музыкальные откровения нового времени. Бродский драйв открывается сегодня выступлением квартета художественного руководителя фестиваля Андрея Кондакова.

Сразу две новые выставки подготовил Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Он также открылся для посетителей. Первая выставка посвящена Невской битве. Вторая - является итогом конкурса, проведенного в преддверии дня Победы. Экспозиция "Герои Невской битвы" рассказывает о воинах одного из самых легендарных сражений. На днях исполнилось семьсот восемьдесят лет Невской битве, в которой дружины новгородского князя Александра Ярославича разбили войско шведских рыцарей на Неве.тВыставка "Герои Невской Битвы" проходит в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи и продлится до сентября.

Пятиметровый стальной кактус "Мечта садовода", "Порфировая ваза", скамейка и скульптура "Пассечник". Это лишь часть современных арт объектов, которые появились в саду Бенуа на Тихорецком проспекте. Сегодня открывается третий сезон проекта – сад современного искусства. Все эти работы отобраны в результате открытого конкурса и связаны одной темой – Летний Сад. Погулять по саду современного искусства и увидеть новые арт-объекты можно уже сегодня.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.