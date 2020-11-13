"Утопия спасённая" Ли Бул. "Иранская проблема" - премьера НДТ. "Зеркала и зазеркалье" в МИСП. "Музы сопротивления" - спектакль об артистах блокадного Ленинграда. Выставка "В круге Дягилевом".

13 ноября, пятница, 08:25

Обзор культурных событий Петербурга

На создание этой инсталляции художницу Ли Бул вдохновила утопия Томазо Кампанеллы, описывающая Город солнца и живущее в нем общество и полеты на самолёте над современными мегаполисами. Южнокорейская звезда современного искусства привезла в Петербург масштабные инсталляции, посвящённые утопиям и вдохновлённые в том числе творчеством русских авангардистов. Работы Ли Бул известны далеко за пределами Азии. Для того, чтобы сделать выставку в России, художница специально приезжала в Петербург, создала рукотворный макет пространства Манежа и тщательно продумала расположение экспонатов. Проект под названием "Утопия спасённая" открывается сегодня.

В Небольшом драматическом театре премьера. Спектакль "Иранская проблема" по пьесе популярного драматурга Ивана Вырыпаева. Не об Иране, а об общечеловеческом и наболевшем. Проект создан в новом для НДТ формате и родился во время весенней самоизоляции. Сначала это было кино, которое выглядит как конференция в зуме, теперь -иммерсивный кино-спектакль с участием артистов в живом плане. Спектакль "Иранская проблема. Премьера" сыграют 18 и 19 ноября.

Бездонные миры и зеркальные коридоры, отражение и искажение реальности - в новом выставочном проекте "Зеркала и зазеркалье". На экспозиции в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков собраны работы 130 авторов. Все на "зеркальную" тему. Проект международный и объединяет художников из России, США и разных стран Европы. Выставка занимает все пространство музея, а это три этажа, здесь и инсталляции, и живопись, как в классической манере, так и в духе актуального искусства.

О важности искусства в тяжелые времена - спектакль Руслана Кудашова "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Он посвящен артистам блокадного Ленинграда и людям, которые в осажденном, ослабленном, отрезанном от мира городе не только выживали, но и жили. Каждый день шли спектакли и концерты, и зрители заполняли залы. Спектакль сыграют в субботу в театре музыкальной комедии. В ролях звёздный состав артистов: Ирина Мазуркевич, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев. Постановку представляет творческий бренд Dance Open.

Рассказать о творческом пути Сергея Дягилева через его окружение – идея новой выставки "В круге Дягилевом. Пересечение судеб". Это портретная галерея выдающихся деятелей театра, музыки и балета первой трети XX века, причем портреты созданы не менее знаменитыми художниками России и Европы: Илья Репин, Анри Руссо, Александр Бенуа и Пабло Пикассо - работы были собраны в лучших музеях мира. Выставка стала одним из ключевых событий Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S.". Для публики откроется в субботу - в Шереметевском дворце.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.