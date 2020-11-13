01:07 14 ноября, пятница
RSS В избранное
13 ноября, пятница, 08:25

"Утопия спасённая" Ли Бул. "Иранская проблема" - премьера НДТ. "Зеркала и зазеркалье" в МИСП. "Музы сопротивления" - спектакль об артистах блокадного Ленинграда. Выставка "В круге Дягилевом".

Версия для печати

Обзор культурных событий Петербурга

На создание этой инсталляции художницу Ли Бул вдохновила утопия Томазо Кампанеллы, описывающая Город солнца и живущее в нем общество и полеты на самолёте над современными мегаполисами. Южнокорейская звезда современного искусства привезла в Петербург масштабные инсталляции, посвящённые утопиям и вдохновлённые в том числе творчеством русских авангардистов. Работы Ли Бул известны далеко за пределами Азии. Для того, чтобы сделать выставку в России, художница специально приезжала в Петербург, создала рукотворный макет пространства Манежа и тщательно продумала расположение экспонатов. Проект под названием "Утопия спасённая" открывается сегодня. 

В Небольшом драматическом театре премьера. Спектакль "Иранская проблема" по пьесе популярного драматурга Ивана Вырыпаева. Не об Иране, а об общечеловеческом и наболевшем. Проект создан в новом для НДТ формате и родился во время весенней самоизоляции. Сначала это было кино, которое выглядит как конференция в зуме, теперь -иммерсивный кино-спектакль с участием артистов в живом плане. Спектакль "Иранская проблема. Премьера" сыграют 18 и 19 ноября.

Бездонные миры и зеркальные коридоры, отражение и искажение реальности - в новом выставочном проекте "Зеркала и зазеркалье". На экспозиции в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков собраны работы 130 авторов. Все на "зеркальную" тему. Проект международный и объединяет художников из России, США и разных стран Европы. Выставка занимает все пространство музея, а это три этажа, здесь и инсталляции, и живопись, как в классической манере, так и в духе актуального искусства.

О важности искусства в тяжелые времена - спектакль Руслана Кудашова "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Он посвящен  артистам блокадного Ленинграда и людям, которые в осажденном, ослабленном, отрезанном от мира городе не только выживали, но и жили. Каждый день шли спектакли и концерты, и зрители заполняли залы. Спектакль сыграют в субботу в театре музыкальной комедии. В ролях звёздный состав артистов: Ирина Мазуркевич, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев. Постановку представляет творческий бренд Dance Open.

Рассказать о творческом пути Сергея Дягилева через его окружение – идея новой выставки "В круге Дягилевом. Пересечение судеб". Это портретная галерея выдающихся деятелей театра, музыки и балета первой трети XX века, причем портреты созданы не менее знаменитыми художниками России и Европы: Илья Репин, Анри Руссо, Александр Бенуа и Пабло Пикассо - работы были собраны в лучших музеях мира. Выставка стала одним из ключевых событий Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S.". Для публики откроется в субботу - в Шереметевском дворце.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Dance Open: эксклюзивные спецпроекты в балетном онлайн-м...
27 апреля, 10:12

Dance Open: эксклюзивные спецпроекты в балетном онлайн-м...

В Шереметевском дворце открылись три новых зала. Дирижер...
21 февраля, 11:33

В Шереметевском дворце открылись три новых зала. Дирижер...

Обзор культурных событий Петербурга
13.12.2019, 11:11

Обзор культурных событий Петербурга

Тема недели

Популярное
9 ноября, 9:28
Стимпанк - технологичное искусство на грани фантастики: экологичность, ювелирная точность, креатив, юмор и, конечно, романтика

Стимпанк - технологичное искусство на гран...

Как дуршлаг превращается в ворону, а ящик из-под типографских гранок - в золотой город?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72