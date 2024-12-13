Фестиваль «Площадь Искусств», выставка Бориса Шаманова, премьера комедии «Мнимый больной», миниатюрные книги в РНБ и предпремьерные показы мюзикла «Ромео и Джульетта»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Филармонии в субботу мировой премьерой откроется зимний музыкальный фестиваль "Площадь Искусств".
В галерее "Общество поощрения художеств" можно увидеть работы живописца Бориса Шаманова.
Небольшой драматический театр представит премьеру комедии "Мнимый больной".
В Российской национальной библиотеке подготовили выставку самых миниатюрных книг.
В Театре музыкальной комедии начинаются предпремьерные показы легендарного мюзикла Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта".
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург