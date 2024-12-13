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13 декабря, пятница, 10:00

Фестиваль «Площадь Искусств», выставка Бориса Шаманова, премьера комедии «Мнимый больной», миниатюрные книги в РНБ и предпремьерные показы мюзикла «Ромео и Джульетта»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Филармонии в субботу мировой премьерой откроется зимний музыкальный фестиваль "Площадь Искусств".

В галерее "Общество поощрения художеств" можно увидеть работы живописца Бориса Шаманова.

Небольшой драматический театр представит премьеру комедии "Мнимый больной".

В Российской национальной библиотеке подготовили выставку самых миниатюрных книг.

В Театре музыкальной комедии начинаются предпремьерные показы легендарного мюзикла Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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