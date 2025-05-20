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17:33 20 мая 2025, вторник
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20 мая, вторник, 10:00

Утончённость в камне. Как создаются произведения камнерезного искусства

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Нежно-розовые цветки сакуры, выполненные из опала, аквамариновый попугай, наутилус из топаза с жёлтыми бриллиантами, белые медведи из льдистого кварца – камни и драгоценные материалы в руках искусных мастеров превращаются в ювелирные композиции, поражающие своей реалистичностью.

В Шереметьевском дворце открылась выставка "Легенды, рождённые в камне", на которой представила свои работы мастерская ювелирного искусства.

Ленинградская область не богата на драгоценные минералы, и зачастую камнерезы работают с небольшими объёмами сырья. Эта особенность позволила петербургским мастерам концентрироваться не на создании монументальных работ, а на детальной проработке каждого листика, каждого цветка.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

 

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