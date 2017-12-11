"Школа. Студия. Мастерская" - первый фестиваль студийных театров

11 декабря, понедельник, 12:16

В Петербурге стартовал первый театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская», который приурочен к юбилею мастерской Григория Козлова. 20 лет назад он набрал первый режиссерский курс, и с тех пор выпущено четыре поколения учеников. В этом году театр пригласил в гости и коллег-единомышленников.

«Мастерская» Григория Козлова – единственный и беспрецедентный случай удивительной театральной судьбы молодого нового театра в Петербурге. Из талантливого курса студентов родился коллектив, который со временем получил статус государственного, и теперь один из любимых в северной столице. Залы здесь полны всегда. В рамках фестиваля «Мастерская» представила спектакль «Мастер и Маргарита». Это постановка в четырех действиях, 155 персонажей и 28 исполнителей.

Григорий Козлов – Художественный руководитель театра «Мастерская»:

"Этот спектакль очень многослойный. Начинается в 60-х годах и заканчивается в 60-х, это когда была напечатана книга «Мастер и Маргарита» в журнале "Москва". Это такой поклон Елене Сергеевне Булгаковой."

Для празднования круглой даты в Петербург съехались коллеги-единомышленники со всего мира. В списке зарубежных гостей – актерская театр-студия при Центре сценических искусств Куала-Лумпур. Это первый и единственный театр в Малайзии. Его основал в 1989 году австралийский режиссер Джо Кашум. С тех пор выпущено уже несколько курсов. В северную столицу приехал самый молодой состав со спектаклем «Еще не укрощённая».

Марк Де Сильва и Ли Чинг Хо – Режиссеры спектакля:

"В прошлом году, когда к нам на прослушивание пришли эти молодые девушки, практически все они были зачислены в труппу, мы долго думали, что же теперь с ними делать. И тут одна из них начала рассказывать свою историю жизни, затем еще одна, еще одна. И вот так спонтанно появился этот спектакль."

В фестивальную афишу вошли спектакли и семи городских театров, которые близки по духу и стилю «Мастерской». Небольшой драматический театр Льва Эренбурга представил премьеру прошлого сезона - выпускную работу студентов «Братья Карамазовы»...





Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.