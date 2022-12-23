«Отелло» в Александринке, «Зимняя сказка» в Петропавловке, новогоднее шоу в Цирке на Фонтанке, выставка в арт-центре «Борей» и органный фестиваль

Обзор событий культурной жизни Петербурга в эти дни.
В Александринском театре Николай Рощин представит премьеру спектакля "Отелло".
В Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылся выставочный проект "Зимняя сказка" - об истории зимних забав в Петербурге.
Пятый органный фестиваль "Венок Рождества: орган над городом" начинается концертом в Римско-католическом храме.
В арт-центре "Борей" открылась выставка работ башкирского художника Михаила Назарова, писавшего в стилистике неоавангарда.
В Цирке Чинизелли начались показы новогодней программы "Загадай желание".
Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург