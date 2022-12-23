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23 декабря, пятница, 12:00

«Отелло» в Александринке, «Зимняя сказка» в Петропавловке, новогоднее шоу в Цирке на Фонтанке, выставка в арт-центре «Борей» и органный фестиваль

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в эти дни.

В Александринском театре Николай Рощин представит премьеру спектакля "Отелло".

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылся выставочный проект "Зимняя сказка" - об истории зимних забав в Петербурге.

Пятый органный фестиваль "Венок Рождества: орган над городом" начинается концертом в Римско-католическом храме.

В арт-центре "Борей" открылась выставка работ башкирского художника Михаила Назарова, писавшего в стилистике неоавангарда.

В Цирке Чинизелли начались показы новогодней программы "Загадай желание".

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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