«Отелло» в Александринке, «Зимняя сказка» в Петропавловке, новогоднее шоу в Цирке на Фонтанке, выставка в арт-центре «Борей» и органный фестиваль

23 декабря, пятница, 12:00

Обзор событий культурной жизни Петербурга в эти дни.

В Александринском театре Николай Рощин представит премьеру спектакля "Отелло".

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылся выставочный проект "Зимняя сказка" - об истории зимних забав в Петербурге.

Пятый органный фестиваль "Венок Рождества: орган над городом" начинается концертом в Римско-католическом храме.

В арт-центре "Борей" открылась выставка работ башкирского художника Михаила Назарова, писавшего в стилистике неоавангарда.

В Цирке Чинизелли начались показы новогодней программы "Загадай желание".

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург