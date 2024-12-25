Самый титулованный клоун в мире Дэвид Ларибле в новогоднем шоу «Хроники чудес»

24 декабря, вторник, 11:00

В Цирке на Фонтанке новая новогодняя программа «Хроники чудес» с участием всемирно известного итальянского клоуна Дэвида Ларибле. Вместе с ним зрители отправляются на поиски утраченного времени и в результате этого путешествия возвращают радость самого светлого праздника в году.

О секретах мастерства клоуна, о том, почему важно смеяться, и о новогоднем шоу "Хроники чудес" рассказываем в нашем репортаже прямо с арены цирка.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург