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09 февраля, пятница, 11:07

«Мейерхольдоведение» в Александринке, итальянский аккордеонист Симон Занкини, спектакль «Говорит ленинградская сказка» и выставка современного искусства в Русском музее

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

На Новой сцене Александринки готовится премьера спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр".

На основной сцене Александринского театра в Царском фойе открылась выставка к 150-летию Всеволода Мейерхольда.

Проект "Дворцы Санкт-Петербурга" представляет концерт с участием итальянского музыканта Симона Занкини и поэтессы Люси Моренцовой.

Театр сказки покажет премьерный спектакль по блокадным детским дневникам "Говорит ленинградская сказка".

В Восточной павильоне Михайловского замка открылась выставка "Модуляции: свет, звук, движение" - совместный проект Русского музея и Университета ИТМО.

Подробности – Виктория Фёдорова, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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