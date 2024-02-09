«Мейерхольдоведение» в Александринке, итальянский аккордеонист Симон Занкини, спектакль «Говорит ленинградская сказка» и выставка современного искусства в Русском музее

09 февраля, пятница, 11:07

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

На Новой сцене Александринки готовится премьера спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр".

На основной сцене Александринского театра в Царском фойе открылась выставка к 150-летию Всеволода Мейерхольда.

Проект "Дворцы Санкт-Петербурга" представляет концерт с участием итальянского музыканта Симона Занкини и поэтессы Люси Моренцовой.

Театр сказки покажет премьерный спектакль по блокадным детским дневникам "Говорит ленинградская сказка".

В Восточной павильоне Михайловского замка открылась выставка "Модуляции: свет, звук, движение" - совместный проект Русского музея и Университета ИТМО.

Подробности – Виктория Фёдорова, Антон Голубев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.