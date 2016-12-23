"Комната Шекспира" - премьера театра им.Ленсовета. Фестиваль ледовых скульптур. "Новые приключения Бременских музыкантов на льду".

23 декабря, пятница, 14:14

В Петропавловской крепости в эти выходные открывается Фестиваль ледовых скульптур. В этом году самый большой экспонат – пиратский корабль - в высоту он около 7 метров, а весит он почти 23 тонны.

Ледовое побоище, Снежная королева, змей Горыныч – 15 сюжетов из известных сказок почти на месяц получили петербургскую прописку. Причем, им не страшен ни снег, ни ветер, ни даже оттепель. Они живут в огромном шатре, в котором минусовая температура поддерживается мощными холодильными установками.

Анастасия Крылова – Куратор фестиваля ледовых скульптур в Петропавловской крепости:

"Уже второй год подряд мы ждем жителей и гостей города в гигантском шатре, он по-прежнему стоит на том же месте – это площадь у Нарышкина бастиона. На тысячи квадратных метрах у нас в этом году поместилось еще больше скульптур. Если в прошлом году мы говорили про 50, то в этом году это уже 60."

Для петербуржцев и гостей города площадка заработает с 24 декабря. Откроют выставку под полуденный выстрел пушки на Нарышкином бастионе. Традиционно гостей будут встречать фигуры Деда Мороза и Снегурочки. И, конечно же, главный виновник торжества — символ наступающего 2017 года — огненный петух.

В Петербурге в эти дни стартовал межмузейный фестиваль для детей от нуля до пяти «Малыши в городе муз». Любознательные жители города, многим из которых еще нет и года, отправятся в музеи и концертные залы для того, чтобы с первых месяцев жизни окунуться в уникальную атмосферу культурного пространства Северной столицы.

Лидия Адэр – Организатор фестиваля:

"Всего около 10 музеев принимают у себя детей от нуля до 5 лет – это уникальная в своем роде инициатива, поскольку обычно двери подобных музеев либо закрыты либо условия для детей такого возраста в музеях не созданы. "

Этот фестиваль проходит в Северной столице уже третий год подряд. В 2016 расширились как городские маршруты, так и предлагаемые детям занятия. В проекте впервые участвуют Государственный Эрмитаж и Шереметевский дворец. Фестиваль продлится в Петербурге две недели.

В интерактивном театре «Сказкин дом» стартовали новогодние спектакли. Ребят ждут встречи Нового Год с Мишкой-Топтыжкой, интересные поиски Снежного человека, путешествие в деревню Дедоморозовка и Королевство кривых зеркал, а также общение с Кентервильским приведением.

Надежда Андрианова – Управляющий интерактивным театром «Сказкин дом»:

"Для удобства и комфорта каждого ребенка мы делим программы на возрастные категории. У нас есть группы отдельно для годовалых и двухлетних, три, четыре, дети идут в отдельную группу. Старших детей мы разбиваем либо на классы, они приезжают вместе со школой – это программа от 8 до 12, детки, которые посещают садик или только начали ходить в школу, для них есть третья программа и возрастная категория 4 – 8 лет."

В конце каждого спектакля юных гостей ждут подарки от Деда Мороза. Новогодние программы продлятся до 9 января.

В Ледовом дворце стартовали «Новые приключения Бременских музыкантов на льду». В постановке хореографа и фигуриста Ильи Авербуха главные роли исполняют олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Елена Бережная.

Илья Авербух – Режиссер-постановщик:

"Так хочется, чтобы наши дети слышали ту музыку, на которой выросли мы, а в «Бременских музыкантах» звучит потрясающая музыка Гладкова. Тем более, что сегодня здесь будет звучать музыка Гладкова абсолютно вживую. Здесь сделана целая импровизированная сцена, где будут более 6 музыкантов, они будут исполнять все вокальные партии абсолютно вживую."

Сказку показывают петербургским школьникам в рамках проекта «Губернаторская елка». Всего в ближайшие дни пройдут 20 представлений. Их увидят свыше 190 тысяч ребят.

В Театре имени Ленсовета премьера – спектакль «Комната Шекспира». Это очередной эксперимент художественного руководителя Юрия Бутусова. Он уже не первый раз обращается к работам культового драматурга. И каждый раз это не просто новое прочтение классика, а совершенно необычная трактовка известных текстов. Однако сейчас режиссер превзошел сам себя – он дополнил Шекспира Достоевским.

Римма Саркисян – Режиссер по пластике:

"Очень сложное сочетание, конечно. Мы решили рискнуть, попробовать совместить, и так получилось, что Достоевский вплетается в конву нашего сюжета и дополняет и раскрывает его с многих сторон."

Литературный симбиоз будет представлен зрителям уже сегодня. Начало спектакля в 19.00

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Андрей Клемешов. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.