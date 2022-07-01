«Катальная горка» в Ораниенбауме, концерты в Сквере Андрея Петрова, выставки в Музее Фаберже и Эрарте

01 июля, пятница, 09:00

Культурная жизни Санкт-Петербурга в эти дни наполнена новыми яркими событиями

Со 2 июля в Ораниенбауме открывает свои двери для посетителей павильон "Катальная горка", подобного которому в России не сохранилось. Реставрация длилась 13 лет.

Вечером 1 июля в Сквере Андрея Петрова начнется серия open air выступлений в память о знаменитом петербургском композиторе.

В Музее Фаберже открылась выставка работ уральских камнерезов "Русский эпос в камне".

Эрарта показывает творчество фотохудожника Габриэла Викболда, одного из самых влиятельных бразильцев современности.

Не пропустите важные события культурной жизни Петербурга.

Евгений Борисов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.