Первый канал
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04 апреля, пятница, 10:50

Опера «Богема», акварели Василия Садовникова, гастроли МХТ имени А.П. Чехова, фотоработы Андреа Беллузо и музыкально-драматические «Хищники»

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Какие события культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни привлекут внимание зрителей?

Михайловский театр подготовил премьеру оперы Джакомо Пуччини "Богема" в постановке Владимира Кехмана. События перенесены в современность.

В Михайловском замке Русский музей готовит к открытию выставку аквалериста пушкинской эпохи Василия Садовникова.

В Санкт-Петербурге идут Большие гастроли МХТ им. А.П. Чехова, в ближайшие дни можно увидеть режиссёрский дебют Константина Хабенского "Чайку" и самого артиста в спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

В Эрарте открылась выставка известного итальянского фэшн-фотографа Андреа Беллузо.

Театр музыкальной комедии к юбилею А.П. Чехова подготовил премьеру музыкально-драматического спектакля "Хищники", в главной роли – Иван Ожогин.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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