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12 мая, пятница, 11:24

Звезда мюзиклов Иван Ожогин - "вурдалак" со стажем

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Всего несколько взмахов кисточкой – и образ мистического героя готов, однако если внешние изменения происходят почти мгновенно, настоящее перевоплощение – это сложная внутренняя работа. Каково это играть на сцене демонов и вампиров, Первый канал решил сегодня узнать у того, кто ни разу не заставил публику сомневаться в правдоподобности дьявольских персонажей в собственном исполнении.

Граф Фон Кролок, Воланд, Мистер Хайд, Призрак оперы. Иван Ожогин – российская суперзвезда в жанре мюзикла – "вурдалак" со стажем. Все видные злодеи в музыкальных постановках сегодня его, как и целая армия поклонниц. Оно и понятно: фантастический манящий голос, почти двухметровый рост, мощная харизма. Сам же артист относится к своим героям философски. В мистических персонажах он старается найти те качества, которые есть в каждом из нас.

Иван Ожогин – Актёр музыкального театра, певец:

"В каждом из нас сокрыты два начала: зло и добро - и они все время борются. Но зло нам все- таки ближе, поэтому проще и интереснее играть каких-то злых персонажей. Оно более многолико, многогранно, изощрённо. Оно может иметь множество пристроек совершенно разнообразных. И оно какое-то бесконечное, наверное."

Мюзикл « Бал Вампиров» получил три золотые маски, одна из которых досталась лично Ожогину – за лучшее мужское исполнение. Кстати, для этой постановки, чтобы вжиться в образ, перед началом репетиций Иван посетил Трансильванию – родину самого знаменитого Вампира Влада Дракулы. Историческая область Румынии произвела на российского актера сильное впечатление.

Иван Ожогин - Актёр музыкального театра, певец:

"Когда мы только прилетели, в аэропорту я стал наблюдать за местными людьми, кто нас встречал, кто окружает: такси, люди, которые просто ходят, явно видно, что не прилетевшие из другой страны, а именно местное население. При абсолютном радушии, улыбке и доброжелательности, у них в глазах все-равно какой-то чертик, может, мне это так  показалось, но у меня такое ощущение, что каждый держит зубы, где-то там в кармане."

Кстати, что касается вампирских клыков, артистам мюзикла пришлось фактически заново учиться говорить - шипящие звуки полностью пропадали. Но Ивану Ожогину даже петь с ними удается с легкостью.

В отличие от своих героев, Иван дневного света не боится, и кроме карьеры в мюзиклах, ведет активную концертную деятельность, гастролируя на лучших площадках в России и за рубежом. Кроме сольных программ, он выступает с известными камерными и симфоническими оркестрами. В репертуаре певца произведения разных жанров на пятнадцати языках: русские романсы, арии из опер, духовные произведения и авторская песня, джаз, рок и эстрада.

Иван Ожогин - Актёр музыкального театра, певец:

"Рэп не пою, хип-хоп не пою. Почему? Что там петь, там разговаривать нужно, там голос не нужен."

Ожогина можно назвать человеком, который поет практически всю свою жизнь. В два с половиной года родители его отдали в хор мальчиков, и уже буквально через несколько месяцев юный певец получил членскую книжку хорового общества. В творческой биографии Ивана есть и церковное пение. В Николо-Угрешском монастыре при его участии был создан профессиональный хор, в котором и сегодня по большим православным праздникам можно услышать звезду мюзиклов, на участие в которых, кстати, в свое время он получил благословение священника.

Иван Ожогин - Актёр музыкального театра, певец:

"Как раз перед "вампирами"  я пошел спросить. Он говорит: это же ваша работа. Вы этим кормите семью. Кто вам может запретить это делать. Но другое дело, что вы этим хотите сказать, что вы скажете зрителю и над чем заставите задуматься. И это мне очень запало в душу, и я всегда стараюсь, даже если я играю Воланда , Вампира, Хайда или еще кого-то, я всегда стараюсь дать зрителю альтернативу выбора, на какую чашу весов ваши желания и стремления упадут. Вы пойдете в сторону добра или зла."

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 

 
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