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10 апреля, пятница, 10:56

Вне зоны комфорта: звезда мюзиклов, артист Иван Ожогин в новых проектах он-лайн

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Оставаться дома и при этом выйти из зоны комфорта из-за перемен в привычной жизни. Это непростое и парадоксальное время - повод бросить вызов и себе, и временным трудностям, - уверен звезда мюзиклов, артист Иван Ожогин. О том, как в режиме самоизоляции рождаются новые яркие проекты, расскажем на Первом канале. 

 

Иван Ожогин готовит к своему концерту абсолютно новую  программу. Премьера уже завтра. Репетирует дома – как и все, соблюдая режим самоизоляции. Выступление пройдет в режиме он-лайн из камерной студии. С отличным звуком, качественным изображением и высокопрофессиональными музыкантами.

Иван Ожогин, Певец, актёр музыкального театра:

 "Не хватает общения с людьми, со зрителем, вроде бы выходишь в инстаграм, но ответных эмоций, энергии не хватает..."

Иван Ожогин – исполнитель главных ролей во многих российских и зарубежных мюзиклах, лауреат премии Золотая маска. Он привык выступать на лучших площадках, но не может жить без работы - и во время карантина уже провел первый стрим-концерт со своим коллегой – Ярославом Баярунасом.   

Свой новый проект Иван назвал "Вне зоны комфорта" - в нем и непривычный формат, и неожиданный репертуар. В нем и любимые рок-баллады юности: Цой, "Агата Кристи", "Наутилус"; и последние хиты, например Зиверт "Лайф".  В любой программе можно раскрыть возможности голоса, уверен певец. А сейчас важно быть ближе в зрителю.

Иван Ожогин, Певец, актёр музыкального театра:

"Я боюсь, что у меня будет диапазон за время концерта больше чем две октавы, это явно. Там есть, где раскрыться и голосово, и смыслово, и энергетически."

На самоизоляцию Иван старается смотреть позитивно: заняться давно отложенными делами  и собственным здоровьем. Певец возобновил беговые тренировки. По пять километров через день – это минимум.

Иван Ожогин, Певец, актёр музыкального театра:

"Позавчера было восемь. А рекорд? Рекорд 21, полумарафон 2 года назад в Сочи."

Обычно на пробежках артист слушает тишину и шум ветра. Ведь музыка и так сопровождает его везде: и во время выступлений, и во время домашних дел.

Когда есть время, Иван готовит на завтрак яичницу, в разных ее вариациях. К процессу подходит творчески и осознанно. Сейчас многие шутят, что после долгой самоизоляции придется покупать одежду на размер больше, но для артиста естественно следить за собой в любых обстоятельствах.

Иван Ожогин,Певец, актёр музыкального театра:

"Я тоже об этом переживаю, поэтому занимаюсь спортом, бегаю. Трачу ежедневно до 10 тысяч килокалорий."

Популярный артист востребован и у себя на родине, и за рубежом. Ему повезло, что в опасный период он не выезжал за границу. Введение карантинных мер застало его по дороге в Самару. 

Иван Ожогин, Певец, актёр музыкального театра:

 "Даже вечером в 12 часов мы созвонились и мне сказали, что концерт в Самаре состоится, а уже утром в 5.40 утра сказали, что все-таки все площадки закрыты и ничего не будет."

Далее последовала череда отмен и переносов: премьеру мюзикла "Дон Жуан", мюзикла "Хищники", большого сольного концерта в БКЗ пришлось отложить. Хотя даже оставаясь дома, можно участвовать в масштабных проектах. Так, Иван Ожогин спел арию из мюзикла "Отверженные" вместе с еще сотней известных музыкантов со всего мира.

Результат беспрецедентного челенджа стал своеобразным манифестом в поддержку всех находящихся на карантине. Свою версию арии певец записал вот в этом кресле.

Отсюда он связывается со своими поклонниками, ведет трансляции,  а недавно поучаствовал в проекте "Вечерняя читальня", где каждый вечер в прямом эфире известные артисты читают вслух.

Иван Ожогин,  Певец, актёр музыкального театра:

 "Актриса Наталья Мартынова, с которой мы работали в мюзикле "Мастер и Маргарита", предложила почитать Гарри Поттера, каждый вечер с новым актером, новой звездой."

Многим сейчас не хватает живого общения, но современные средства связи помогают не чувствовать себя в изоляции ни от людей,  ни от культуры, ни от музыки. При этом оставаясь дома.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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