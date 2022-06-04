Выставка произведений Михаила Врубеля в Русском музее, премьеры в Театре балета имени Леонида Якобсона и в Театре Ленсовета

03 июня, пятница, 11:56

Дайджест ярких событий культурной жизни города.

В Русском музее открылась выставка произведений Михаила Врубеля к 165-летию мастера. Театр балета имени Леонида Якобсона восстановил две балетные миниатюры хореографа. Театр Ленсовета подготовил премьеру "Вишнёвого сада". В петропавловской крепости демонстрируется фарфор с изображением Санкт-Петербурга. Музей современного искусства Эрарта показывает фотоработы Вадима Галаганова.

Евгений Борисов, Алла Васильева, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург.