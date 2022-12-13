Важные открытия года в первом российском музее –– Кунсткамере

13 декабря, вторник, 12:00

Кунсткамера возвращается к первоначальной концепции: музей — это место, где собраны все явления, стихии и культуры всего мира.

Вселенная, от анатомии до астрономии, помещенная в небольшом пространстве — этот замысел Петра I, основателя универсального музея, воплощен в новой постоянной экспозиции на первом этаже исторической башни. А в основном здании появилась еще одна жемчужина музея — "Имперский зал: Многонародная Россия". Интерактивная экспозиция включает и медиа-проекты, и, конечно, старинные экспонаты. Музей с трёхсотлетней историей осваивает новые технологи.

О преображении Музея антропологии и этнографии (Кунстакамеры) РАН - в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург