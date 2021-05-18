В Петербурге прошел театральный фестиваль "Встречи в России"

18 мая, вторник, 18:04

"Встречи в России" - так называется международный фестиваль, который проводится в Петербурге с 98-ого года. Ежегодно в его афишу входят русскоязычные театры ближнего и дальнего зарубежья. Из-за пандемии в прошлом году фестиваль прошел в онлайн-формате. От того встречи в России в этом году особенно желанные.

Фестиваль "Встречи в России" основан двадцать три года назад. Каждый год русскоязычные театры ближнего и дальнего зарубежья приезжают на весенний марафон, традиционно проходящий в "Балтийском доме". Его цель — объединение и укрепление культурных связей, творческое взаимодействие деятелей разных театральных профессий.

Сергей Шуб, Директор театра-фестиваля "Балтийский дом":

"Мы начинали этот фестиваль 23 года назад. И было ощущение брошенности русскоязычной культуры, русскоязычных театров. Но шаг за шагом и авторитет театров рос, и внимание Министерства культуры, и Правительства, и Президента к судьбе русскоязычной культуры увеличивается и усиливается".

Фестиваль открылся спектаклем Государственного русского театра драмы города Сухум, Абхазия. "Кровавая свадьба" по произведению Федерико Гарсиа Лорки. Постановка стала примером культурного сотрудничества наших стран в прошедшем году. Молодой петербургский режиссер Мария Романова поставила яркий запоминающийся спектакль о непобедимой, всепоглощающей страсти, о любви и смерти. Еще один дебютант фестиваля - Ереванский театр Амазгин из Армении. Их спектакль "Лю-беф" стал не то чудом, не то абсурдом. И не случайно, ведь он сделан по произведениям Даниила Хармса. "Мы намеренно не стали переводить текст, не получается играть Хармса на армянском", признались актеры.

Нарине Григорян, Художественный руководитель театра Амазгаин, Армения:

"Он немножко армянский, потому что с акцентом. Но Хармс тоже пишет и не соблюдает грамматику. И мы подумали, что если ему все-равно, то и нам тоже можно и с акцентом все это проговорить. И на самом деле, я думаю, что это красиво получилось и когда акцент уже становится частью искусства".

Гродненский театр кукол хорошо знаком петербургским зрителям. Их спектакли всегда проходят при аншлаге. В этом году на фестиваль привезли "Демона" по произведению Лермонтова. Режиссер Олег Жюгжда называет свою постановку легкой восточной историей с глубоким философским содержанием. Здесь куклы играют в большей степени презентационную роль, но изготовлены в оригинальной и узнаваемой манере гродненского театра.

Александра Литвиненок, Актриса Гродненского областного театра кукол, Республика Беларусь:

"Это такой поэтический спектакль, классический, красивый, камерный и литературный. Литературная композиция. Я бы так это назвала".

"Встречи в России" – это не только показ спектаклей, их обсуждение критиками и зрителями, но еще и возможность рассказать о своем видении дальнейшего развития русскоязычного театра, озвучить сложности и предложить пути их решения. В рамках фестиваля прошла встреча руководителей зарубежных русских театров с заместителем министра культуры России. Проблем немало, но основное - все же кадры. А решить ее можно, осуществив целевой набор в российские театральные вузы иностранных студентов. Такое решение уже есть.

Алла Манилова, Заместитель министра культуры РФ:

"Для того чтобы из общей нормы той численности, которая предусмотрена за счет РФ зарубежных студентов в вузах культуры выделить квоту конкретно для русских театров, защитить эту квоту для того, чтобы она не могла уменьшаться, чтобы коллеги знали, что их труппы будут пополняться выпускниками лучших российских театральных вузов".

Задача деловых встреч - сообща выработать рекомендации для укрепления института, который называется русский театр за рубежом, говорят участники фестиваля. И рекомендации должны носить характер поездов, идущих навстречу друг другу: что может сделать для них Россия, взявшая на себя объединительную миссию, и что они в своих странах могут сделать для укрепления имиджа нашей строны и развития культурных связей .

Николай Свентицкий, Председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. Грибоедова:

"И я считаю, что вообще цель русских театров в странах пребывания - обращаться к титульному зрителю. Мы не бюро по обслуживанию соотечественников. У нас другая функция. Мы должны молодежи, студенчеству, разным категориям зрителей нести, если хотите русское слово, русскую классику и русский дух в нашем восприятии".

Сейчас фестиваль "Встречи в России" уже играет роль своего рода единой площадки, где концентрируется русское искусство, русская ментальность и русский язык на всем пространстве, где живут и творят наши соотечественники.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург