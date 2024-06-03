Фестиваль "Шаг навстречу!". Место где встречаются юные дарования и великие артисты

03 июня, понедельник, 10:36

Что для вас искусство? Пища для ума, души? Может, просто развлечение? Для многих — это один из главных способов общения с миром. Особенно когда другие недоступны. Творческий фестиваль для детей: в первую очередь,талантливых и лишь, во вторую, ограниченных по здоровью,участников фестиваля принимает Петербург.

В этом году на фестиваль "Шаг навстречу" из 43 регионов приехали 285 талантов с ограниченными возможностями здоровья. Общение с великими музыкантами, художниками, не просто обогащает участников фестиваля, но и даёт им уверенность в собственных силах.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.