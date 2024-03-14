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14 марта, четверг, 10:05

Шествие молодежи мира в Сочи

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Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи посетили 20 тысяч человек из более чем 180 стран. Яркие, красивые, открытые к международному сотрудничеству.

На Шествии молодежи мира собрались несколько тысяч человек из разных стран, с национальной символикой и флагами своих государств. Во главе колонны -  фигура кита, далее можно встретить и персонажей сказок, и людей в ярких карнавальных костюмах. Все подробности в нашем рпортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

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