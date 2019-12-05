В Петербурге назвали лауреатов национальной оперной премии "Онегин"

04 декабря, среда, 11:32

Звёзды мировой сцены и дебютанты, яркие постановки и новые проекты. На сцене Михайловского театра прошла церемония вручения национальной оперной премии "Онегин"

Девять конкурсных и семь специальных номинаций. Среди гостей - российские и зарубежные артисты, режиссеры, дирижеры, директора театров – здесь все, кто имеет отношение к оперному миру. Премия "Онегин" проходит в четвёртый раз и с каждым годом собирает все больше участников. И видит своей миссией – поддержать певцов и напомнить всем, что опера – это интересный современный жанр.

Любовь Глазкова, Учредитель премии:

"Мы очень плотно работаем с 3Д-техникой, электроникой лазерной. Оперу сейчас можно и слушать, и смотреть… это захватывает и это очень интересно."

Сати Спивакова, Актриса, телеведущая:

"Все, что является нескучной классикой, уже само по себе является современным. Опера не может устареть."

Ведущие церемонии - Сати Спивакова и Фёдор Бондарчук, президент премии – знаменитый оперный баритон Сергей Лейферкус.

Сергей Лейферкус, Президент, председатель жюри премии, народный артист РСФСР:

"Это очень важно, потому что дает каждому из артистов уверенность, что он делает правильные вещи на сцене."

Премия названа в честь одной из самых знаменитых оперных партий - Онегина, и именно она принесла Сергею Лейферкусу Государственную премию СССР. В этом году артист отмечает 50-летие творческой деятельности, юбилею посвятили гала-концерт премии в Большом зале Филармонии. Специальный гость – звезда российских и европейских мюзиклов Иван Ожогин, лауреат премии "Золотая маска". В репертуаре певца произведения разных жанров на пятнадцати языках.

Иван Ожогин, Певец, актёр музыкального театра:

"Сегодня я исполню арию Ленского. Это то, что я люблю исполнять. Оперу и классику я очень редко пою, поэтому для меня сегодня особенно волнительное выступление на такой значимой площадке. "

Нужно ли осовременивать оперу? С каждой новой постановкой этот вопрос поднимается снова и снова. Певцам порой приходится делать самые неожиданные вещи. Как, например, артистам спектакля "Три сестры" театра "Урал Опера Балет", который попал в номинацию "Событие. Постановка".

Ольга Тенякова, Солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета: "Где-то нот вообще не выписано… здесь рычим, здесь мяукаем. Для голоса интересная работа, я себя раскрыла с той стороны, с которой в классической опере не всегда можно проявиться."

Первые номинанты премии уже сделали блестящую карьеру, например, Диляра Идрисова - солистка Башкирского театра оперы и балета, теперь выступает на главных мировых оперных площадках. Лауреат номинации "Дебют" этого года Гурий Гурьев родом из Новосибирска. Премию получил за партию Фигаро в опере "Севильский цирюльник"

СНХ Гурий Гурьев, Актер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета:

"Среди регалий это будет престижно смотреться. И в плане самоутверждения это на руку сыграет, больше уверенности появится."

Много интересного на российской оперной сцене происходит именно в регионах. Так, сразу три статуэтки в разных номинациях получил Новосибирский театр оперы и балета. А проект, признанный лучшим в своей номинации, хоть и проходит в Москве, но собирает талантливых исполнителей со всей страны, чтобы за три недели с нуля создать полноценную постановку.

Екатерина Карпова, Исполнительный директор проекта "Оперно-симфоническая Лаборатория":

"В нашем проекте ежегодно участвует более 150 артистов абсолютно все категории..."

Почетные гости церемонии – звездная пара Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново, одни из наиболее востребованных оперных певцов. Увидеть их на одной сцене – большая редкость, вместе они исполнили дуэт из "Богемы".

Екатерина Сюрина, Оперная певица:

"Театры любят приглашать отдельно.. "

Чарльз Кастроново, Оперный певец:

"Я счастлив выступить на родине моей жены – здесь всегда очень теплый прием, несмотря на то, что сегодня первый день зимы и идет снег."

Премия "Онегин" - не только повод отметить лучших, но возможность увидеть срез современного оперного искусства, в наши дни ищущего баланс между традицией и экспериментом, к которым у каждого свое отношение.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург