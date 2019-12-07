В БДТ проходит фестиваль Яна Фабра. Международный конкурс органистов открылся на Неве. Премьера музыкального спектакля "Злючка" в Мюзик-Холле

06 декабря, пятница, 12:35

Мировая премьера нового спектакля Яна Фабра, международный конкурс органистов. Об этих и других событиях культурной жизни

В рамках 100-летия Большого Драматического театра в Петербурге проходит фестиваль Яна Фабра. Этот бельгийский художник, режиссер, драматург известен всему миру своими провокационными перфомансами и экспериментальными проектами в области театра и танца. Сегодня и завтра на сцене Каменноостровского театра - мировая премьера танцевального моноспектакля "Воскрешение Кассандры" - совместный проект Петербургского БДТ и компании Яна Фабра.

Всего в БДТ покажут три спектакля Фабра. Вслед за "Воскресением Кассандры" 14 декабря в Фанерном театре – "Ночной писатель" на русском языке, а 13 и 14 на большой сцене спектакль "Приготовление к смерти".

Однако, бельгийский режиссер и художник не ограничил свой визит в Петербург исключительно театральной сценой. В 2016 году во время своей выставки в Эрмитаже, Ян Фабр провел в его стенах перфоманс. Фильм, созданный на его основе, на днях был торжественно передан в коллекцию музея.

7 декабря, в день 255-летия Эрмитажа, на Дворцовой площади, на специально установленном экране фильм Яна Фабра "Любовь –высшая сила", будет показан всем желающим.

На этой неделе на берегах Невы проходит уникальный международный конкурс. Один раз в пять лет Петербургская консерватория проводит смотр лучших органистов России, Европы и Азии. Из 30 заявок в этом году были отобраны 12. Исполнители будут состязаться на трех совершенно разных органах: в лютеранской церкви Святой Марии, в католическом храме матери Божией Лурдской и в Государственной академической Капелле.

Финал конкурса пройдет 8 декабря в зале Государственной академической Капеллы в формате открытого концерта.

Для маленьких зрителей, а также их родителей "Мюзик-холл" готовит премьеру. Музыкальный спектакль "Злючка" по мотивам известной многим сказки Пройслера представит публике историю молодой бабы Яги.

Премьерный показ в Мюзик холле пройдет 7декабря.

Петербург в фотографии 19 века – проект с таким названием открылся в залах Росфото на Большой Морской. Это не просто выставка оригинальных отпечатков из фотографических архивов, но и попытка погрузить зрителя в реалии того времени, когда фотография стоила дороже живописной картины, а сделать ее могли лишь в считанных местах Петербурга.

Интерактивная выставка в парадном корпусе Росфото продлится до 2 февраля.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.