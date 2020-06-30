Топиарные сады парка "Монрепо" воссозданные по старинной технологии

30 июня, вторник, 11:44

В парке «Монрепо» сейчас полным ходом идет реставрация. В восточной части, например, не только полностью восстановили набережную Розенталя, исторические пирсы и дамбу, но и привели в порядок архипелаг островов.

К такой масштабной реставрации в Монрепо готовились долго и основательно - пять лет исследований и 150 томов документации. Авторы проекта решили сохранить дошедшую до нас планировочную структуру парка и показать все периоды развития этого организма. Начиная с 18 века, то есть со времен первой регулярной планировки загородной дачи Ступишина - коменданта Выборгской крепости, и до расцвета фамильной усадьбы президента Академии наук - барона Николаи, который превратил любимое поместье в уникальный образец пейзажного садово-паркового искусства. Яркий пример, фруктовый топиарный сад, который сегодня здесь восстанавливают по старинным планам.

Почти так же древние греки и римляне высаживали деревья в своих топиарных садах. В этом искусстве, главное - точность. Но если здесь на помощь нынешним садовникам пришли современные технологии - специальная подземная анкерная система, которая не позволяет повлиять не симметричные линии даже ветру или урагану. То в формировании геометрических форм пришлось полностью следовать старинным методам .

По старинной технологии без гвоздей и железных креплений реставрируют и деревянный библиотечный флигель. Его пришлось разобрать до фундамента и обследовать каждое бревно, чтобы понять какие венцы еще могут прослужить, а какие нужно срочно заменить. Теперь после микологической экспертизы деревянный сруб собирают заново.

Кстати, мох в Монрепо - этот одна из местных достопримечательностей. Он здесь везде – на деревьях, скалах, мостиках и на камнях у воды. По данным последних исследований, в парке произрастает 125 мхов. Конечно, это небольшая часть от общего числа видов на планете, но все же для конкретного места довольно внушительное число.

Что касается деревьев, в Монрепо их, действительно, стало меньше. После детального обследования многие пришлось срубить, так как они были в очень плохом состоянии. Но уникальную сосну-лиру удалось сохранить. И теперь единственное кедровое дерево, возраст которого, по мнению специалистов более 150 лет видно даже с противоположной части парка, где начинается экомаршрут. Его открыли в этом году. Общая протяженность 5 километров. Теперь территория от Края Света, вдоль берега бухты Защитной и до дальних скал напротив острова Былинный стала доступна даже для посетителей с детьми.

Монрепо - один из первых возобновил работу после карантина. И сегодня вход для посетителей здесь открыт. В июле можно будет попасть уже и в единственный в России фруктовый топинарный сад. Посадки планируют завершить на днях. Полностью же работы по реставрации парка, скорее всего, завершатся только осенью.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург.