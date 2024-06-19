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19 июня, среда, 10:47

Такого второго дворца в мире просто нет: Китайский дворец в Ораниенбауме

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Жемчужина дворцово-паркового комплекса «Собственная дача» Екатерины II теперь выглядит так, будто в одной из комнат можно встретить саму императрицу. Реставраторы закончили работу над последними четырьмя интерьерами – 20-летнее восстановление памятника стиля рококо завершилось.

Как портрет крестьянского мальчика оказался в личных покоях Екатерины Великой и почему кабинет императрицы имеет такие скромные размеры? Узнать секреты уникальных интерьеров Китайского дворца в Ораниенбауме теперь может каждый. 

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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