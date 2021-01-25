Театр кукол для взрослых. Экспериментальный фестиваль кукольных спектаклей "БТК. Generation"

25 января, понедельник, 08:33

100 молодых театральных специалистов, 17 спектаклей для взрослых и детей. Фестиваль-лаборатория «БТК. Generation” даёт возможность начинающим деятелям театра заявить о себе. А заодно напоминает зрителям, что театр кукол – это авангардное, красивое искусство, способное говорить как с детьми, так и со взрослыми.

"Его женский род" - спектакль о женщинах в Ветхом Завете, в его основу легла родословная Христа. На страницах писания среди огромного списка мужских имён упоминается всего четыре женских.

Дарья Левингер, Режиссёр:

"Библия не является для меня сводом правил. Это - страсть. Поэтому они со всей страстью на сцене будут говорить и рассказывать свои истории. Я просто дала им голос".

В спектакле задействованы четыре актрисы и всего одна кукла. Современный театр кукол - это синтетическое искусство, совмещающее разные жанры. Например, Руфь играет актриса драматического театра, для которой все происходящее – эксперимент.

Тексты Ветхого Завета, произведения литературной классики, посты паблика "Лепра" - в основу спектаклей легли самые неожиданные источники. Молодые режиссеры хотели высказаться на взрослые темы – зная, насколько сильны стереотипы, что театр кукол – это театр для детей.

Владислав Тутак, Режиссёр:

"Мне нравится формат "спектакли для семейного просмотра". Мне лично сложно придумывать для совсем малышей".

Еще один участник фестиваля - спектакль "Родькин чердак", по мотивам романа "Преступление и наказание", созданный как размышление о страхе. Зрители наблюдают за происходящим, находясь в подвале.

Режиссеры всех спектаклей – студенты курса Руслана Кудашова, которые в этом году заканчивают обучение.

Руслан Кудашов, Главный режиссер Большого театра кукол:

"Мы решили объединить усилия режиссеров курса, который набран при театре совместно с Театральной академией, объединить с усилиями продюсерами, художниками, актерами, разных актеров города".

В этом проекте студенты впервые опробовали новый формат: работать вместе с продюсерами. Начинающие специалисты в этой области помогали искать реквизит и костюмы, организовать творческий процесс и искали деньги на проведение фестиваля.

Наталия Сергеевская, Начальник отдела развития Большого театра кукол:

"К сожалению, в институте они не пересекаются почти - режиссеры и продюсеры. И в итоге, они оказываются на разных планетах, не зная, кто чем занимается. А мы знаем, что совсременный хороший театр невозможно представить без хорошего директора и режисера. То есть это - всегда работа команды. Это потом, в дальнейшем вырастает в другой мир, в котором люди гармонично существуют и могут делать классные вещи вместе".

В создании спектакля "Диагноз:Фрейд" очень помог продюсер. Режиссер Мария Гельштейн работала над постановкой в духе современности - на удаленке. Из-за пандемии она задержалась в Харькове. И была вынуждена придумывать некий видео формат.

Мария Гельштейн, Режиссёр:

"У нас работало три камеры, то есть мы снимали с трех ракурсов и при монтаже пытались какие-то моменты увеличить, чтобы намекнуть зрителю, где сейчас центр сцены."

Жанр спектакля автор обозначила так: "пластический невроз с элементами биографии". Он рассказывает о начале пути основоположника психоанализа, делая акцент на пластику артистов, - а куклы только помогают раскрывать образы. Также, как в спектакле "Выше ноги от земли", где один из важных участников постановки – восковая статуя Жанны Дарк.

Екатерина Полякова, Художник-постановщик:

"Воск - материал живой и он очень чувствителен к температуре. Во время спектакля наша декорация живет вместе с актерами".

В репертуаре Большого театра кукол спектакли для взрослой аудитории занимают полноправное место, похвастаться тем же могут буквально несколько театров в стране. Все остальные ориентированы преимущественно на детей, и одна из идей фестиваля – показать возможности молодых режиссёров представителям региональных театров.

Нияз Игламов, Театральный критик (Казань):

"Практическая цель одна: посмотреть на поколение, которое идет на смену остальным".

За пять дней фестиваля на четырех сценах театра удалось показать 17 спектаклей. Сложится ли у них какая-то прокатная судьба – на открытый вопрос теперь будет искать ответ новое поколение продюсеров, участвовавших в проекте.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург