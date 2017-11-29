Золото на международной Олимпиаде роботов. Российские школьники обошли сверстников из 60 стран

28 ноября, вторник, 11:49

Две команды школьников Петербурга выиграли золото на международной олимпиаде роботов, тем самым оставив позади своих сверстников из шестидесяти стран. В целом наша страна на этой олимпиаде, которая, кстати, проходила в Коста-Рике, стала абсолютным чемпионом по количеству медалей и готова делиться опытом в подготовке чемпионов робототехники.

Международная олимпиада роботов - это соревнования школьников и студентов по робототехнике. Тема этого года – «Работы для устойчивого развития». Сборную России на олимпиаде в Коста-Рике представляли 19 команд в категориях: основной, творческой и футболе роботов.

Пять из восьми золотых наград у наших школьников. Две из них в Петербурге. Отметим, что для попадания в сборную России спортсмены заняли призовые места на Всероссийском этапе олимпиады и успешно показали себя на федеральных учебно-тренировочных сборах.

Игорь Лосицкий, руководитель творческой лаборатории робототехники при Университете ИТМО: "60 стран участвовало во Всемирной олимпиаде. По России могу сказать, что был достаточно жесткий отбор, трудно было пройти. Квоты - всего 4 проекта. Я думаю, также и в других странах".