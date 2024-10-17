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15 октября, вторник, 11:10

Беспилотное будущее: что умеют роботы

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Если вы оказались на фестивале «Робофинист», то скорее всего довольно быстро познакомитесь с каким-нибудь симпатичным роботом, который, как минимум, может поддержать беседу. А ещё здесь есть роботы-футболисты, роботы-актёры, даже роботы-музыканты – настоящий беспилотный бомонд.

Открылся фестиваль фееричным шоу с водопадом воздушных шаров и парящим над сценой главным судьёй — заместителем директора 239-го физико-математического лицея Сергеем Филипповым. И сразу стало понятно:  высокий статус соревнований не помешают "Робофинисту" остаться ярким праздником.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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