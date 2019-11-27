Раритеты Петергофа едут на выставку в Германию

27 ноября, среда, 12:51

Раритеты Петергофа из царских коллекций покидают обитель. Правда, не навсегда и не на реставрацию. Сто семьдесят экспонатов Петергофа: живопись, шпалеры, изделия из серебра и царские костюмы будут представлены на выставке в Германии во дворце Шецлер.

Меньше чем через месяц в немецком Аугсберге откроется выставка "Царские коллекции. Раритеты Петергофа". Зрителям представят личные вещи российских императоров, костюмы и ценные предметы убранства дворцов. Экспонаты такого уровня и мемориального значения впервые покидают стены петергофских музеев для представления баварскому зрителю. Выставка организована Министерством культуры под эгидой программы "Русские сезоны в Германии". Её цель — познакомить европейцев с историей Российской империи и судьбами её правителей.

Изюминка выставки – портрет Императрицы Елизаветы Петровны работы французского художника Карла Ван Лоо. Туалетную комнату Большого Петергофского дворца этот живописный шедевр покидает не часто, минимум раз в пять лет. Полотно и барочная рама поедут отдельно, чтобы минимизировать риск повреждения. Про саму картину многие искусствоведы говорят, что портрет очень красивый по живописи, но не передает характерных черт лица Государыни. Возможно потому, что художник никогда не был в России и ни разу не видел Елизавету Петровну.

Эта шпалера – точная копия одного из ковров индийской серии, привезенных Петром первым и вытканных уже русскими мастерами после того, как Император основал петербургскую шпалерную мануфактуру и пригласили иностранных мастеров для обучения. У этой шпалеры, по сути, первая гастроль. Она лишь однажды покидала Ассамблейный зал дворца Монплезир на реставрацию. Во время путешествия шпалерам будут созданы максимально комфортные условия. Ведь ткань требует определенной температуры и влажности и совсем не терпит солнечный свет.

Изделия из серебра так же бережно упаковывают хранители: обворачивают в несколько слоев плотной бумаги, пузырчатой пленки, прокладывают пенопластом и помещают в деревянный кофр. Золотой век правления Екатерины Второй на выставке будет представлен напрестольным Евангелием.

В каталог выставки войдет статья о военных разрушениях Петергофа и о многолетней кропотливой работе реставраторов, восстановивших Дворец из пепла. Это - пожелание принимающей стороны. Сегодня Петергоф уже полностью восстановлен. Возвращены многие вывезенные и украденные экспонаты. Но помнит о том, что было всего семьдесят четыре года назад.

Сотрудники музея бережно упаковывают уникальные экспонаты и готовят их к дороге. Она займет несколько дней на грузовом автомобиле в сопровождении охраны. Из соображений безопасности маршрут передвижения экспонатов держат в секрете.

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.