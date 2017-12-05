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05 декабря, вторник, 12:58

Профессиональные секреты успешных педагогов

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В Петербурге вручили награды лучшим преподавателям в системе среднего профессионального образования. Конкурс педагогического мастерства в городе проходит уже 16 лет. Наши герои – успешные педагоги, которые из своих профессиональных достижений не делают секретов, а напротив охотно ими делятся.

Наталья Токарева окончила техникум пищевой промышленности в 1995 году. И вернулась в его стены уже в качестве педагога. О производстве хлеба в промышленных масштабах она знает все и даже больше. К примеру, не так давно вместе со студентами изобрела новую рецептуру хлеба с морскими водорослями. Весьма скоро буханки, обогащенные полезными витаминами, должны появиться в петербургских булочных. За эти разработки Наталья Токарева и победила в конкурсе в номинации «педагог-исследователь».

Наталья Токарева, Преподаватель Петербургского техникума пищевой промышленности Государственного экономического университета:

"Мы с ребятами много исследуем. Влияние нетрадиционного сырья на качество хлебных изделий. Ведение технологического процесса с нетрадиционным сырьем. Разрабатываем рецептуру изделий с сырьем, позволяющим обогащать хлебные изделия микро-, макроэлементами. Большая работа велась по исследованию добавок морских водорослей в классические ржаные изделия."

Рецептуру нового хлеба Наталья Токарева пока держит в тайне, зато секретами педагогики охотно делится. Важно любить и понимать студентов, говорит Наталья. Видимо, здесь как с приготовлением хлеба, без любви и хорошего настроения, тесто не поднимется...



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.


 

 
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