Премьера мюзикла «Пётр I», «Видеомэппинг на Дворцовой», гастроли театра «Современник», выставка работ Арона Зинштейна и выставка на «Ленфильме»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Театре музыкальной комедии яркая премьера года – мюзикл "Пётр I" с участием Ивана Ожогина.
Дворцовая площадь два вечера подряд, в субботу и воскресенье, принимает мэппинг-шоу и конкурс "Страна света".
На "Ленфильме" открылась выставка, посвящённая художнику кино Белле Маневич.
Московский театр "Современник" в рамках "Больших гастролей" привёз в Петербург четыре спектакля.
Работы художника Арона Зинштейна, посвященные музыке и танцу, можно увидеть в Еврейском общинном центре.
Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург