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02 декабря, пятница, 08:42

Премьера мюзикла «Пётр I», «Видеомэппинг на Дворцовой», гастроли театра «Современник», выставка работ Арона Зинштейна и выставка на «Ленфильме»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Театре музыкальной комедии яркая премьера года – мюзикл "Пётр I" с участием Ивана Ожогина.

Дворцовая площадь два вечера подряд, в субботу и воскресенье, принимает мэппинг-шоу и конкурс "Страна света".

На "Ленфильме" открылась выставка, посвящённая художнику кино Белле Маневич.

Московский театр "Современник" в рамках "Больших гастролей" привёз в Петербург четыре спектакля.

Работы художника Арона Зинштейна, посвященные музыке и танцу, можно увидеть в Еврейском общинном центре.

 

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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