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30 декабря, пятница, 09:30

Премьера «Волшебной флейты», выставка фарфора в Эрмитаже, концерт оркестра «Метелица», коллекция детских авто в Русском музее и гастроли Большого Московского цирка

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Предновогодняя атмосфера в театрах, музеях и на концертных площадках города

В Мариинском театре премьера оперы Моцарта "Волшебная флейта".

В Эрмитаже традиционная предновогодняя выставка фарфора "Поднесение к Рождеству".

В Капелле концерт "Звучала музыка с экрана" оркестра народных инструментов "Метелица".

В Михайловском замке представлена коллекция детских педальных автомобилей советской эпохи.

На "Сибур Арене" Большой Московский цирк покажет шоу "Кабы я была царица".

 

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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