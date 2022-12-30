Премьера «Волшебной флейты», выставка фарфора в Эрмитаже, концерт оркестра «Метелица», коллекция детских авто в Русском музее и гастроли Большого Московского цирка

Предновогодняя атмосфера в театрах, музеях и на концертных площадках города
В Мариинском театре премьера оперы Моцарта "Волшебная флейта".
В Эрмитаже традиционная предновогодняя выставка фарфора "Поднесение к Рождеству".
В Капелле концерт "Звучала музыка с экрана" оркестра народных инструментов "Метелица".
В Михайловском замке представлена коллекция детских педальных автомобилей советской эпохи.
На "Сибур Арене" Большой Московский цирк покажет шоу "Кабы я была царица".
Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург